Борис Майоров: В сборной выделялся Ничушкин. Чувствуется школа НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру игроков сборной России на Кубке Карьяла.

– Из полевых игроков немного выделялся Ничушкин, – отмечает Борис Майоров. – Его опыт игры в НХЛ явно пошел в плюс. Валерий очень уверенно чувствовал себя в единоборствах. Плюс он постоянно нацелен на ворота. Но при этом Ничушкин отлично вписался в тройку и стал в ней ведущим игроком.

Напомним, что на первом этапе Евротура, проходящем в Хельсинки сборная России заняла первое место одержав победы во всех трех поединках над командами Финляндии (5:1), Швеции (3:2) и Чехии (3:0).