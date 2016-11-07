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Антон Слепышев: Успехи «Эдмонтона»? Команда все больше входит в ритм, отсюда и результат

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» в Детройте поговорил с форвардом «Эдмонтона» Антоном Слепышевым.

– По сравнению с прошлыми сезонами «Эдмонтон» выдал феноменальный старт. Вы сейчас идете первыми в Западной конференции. С чем это связано? Селекция дает результат?
– Да, руководство команды сделало точечные усиления – в команду пришли Лючич, Ларссон, Рассел. Плюс в прошлом году была проделана большая работа. По результату не скажешь, но в этом сезоне это заметно. В системе игры больших изменений нет. Просто команда все больше входит в ритм, отсюда и результат.

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