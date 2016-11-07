Антон Слепышев: Успехи «Эдмонтона»? Команда все больше входит в ритм, отсюда и результат

Андрей Коваленко: После победы в «Кубке Карьяла» интерес к КХЛ возрастет, а НХЛ отойдет на второй план

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал победу сборной России на первом этапе «Еврохоккейтура» «Кубке Карьяла» в Хельсинки.