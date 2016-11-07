Антон Слепышев: Надеюсь, ничего не испортил в матче с «Детройтом»
Обозреватель «Советского спорта» в Детройте поговорил с форвардом «Эдмонтона» Антоном Слепышевым.
– Давайте о личном. Вы пока не так часто попадаете в состав. В чем вы сами видите проблему?
– Я терпеливо жду своего шанса. Стараюсь работать на тренировках. Выполнять все, что от меня требуют – даже больше. Другого пути нет. Теперь вот поставили на матч с «Детройтом». Я вышел, отыграл. Надеюсь, ничего не испортил.
Матч
Детройт - Эдмонтон - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Абделькадер (Нильсен, Смит), 8:53 (1:0 - бол.). Питлик (Лучич, Драйзайтль), 16:39 (1:1). Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом), 39:40 (1:2 - бол.).
Место и дата
07 ноября 01:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
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