Андрей Будогосский: Лаюшкин будет курировать работу судей РФПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский подтвердил, что работу судей РФПЛ будет курировать Максим Лаюшкин.

– Информация о том, что Лаюшкин будет курировать работу судей РФПЛ, соответствует действительности, – сказал Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».

Ранее стало известно, что заместитель руководителя департамента Алексей Николаев, который продолжает работу действующим арбитром, станет курировать рефери ФНЛ.

Напомним, что в 2014-м году президент РФС Николай Толстых заявил, что четыре арбитра больше не будут судить. От работы были отстранены Максим Лаюшкин, Владимир Казьменко, Сергей Кузнецов и Вячеслав Харламов. «Они не будут судить не только в премьер-лиге, но и в низших дивизионах», – подчеркнул тогда Толстых.

Судейский корпус не устроила нестабильная работа арбитров, которую они показывали на протяжении нескольких сезонов или физическая форма (как в случае с Лаюшкиным).