Маркизио покинул расположение сборной Италии

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио не сыграет за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном и товарищеском матче с Германией.

В понедельник 30-летний Маркизио покинул базу национальной команды в Коверчано из-за мышечного повреждения.

В октябре Маркизио впервые за полгода сыграл за «Ювентус», восстановившись после разрыва передней крестообразной связки.

Маркизио провел три матча, два из которых – с «Сампдорией» (4:1) и «Лионом» (1:1) – начинал в стартовом составе.

Вместо Маркизио главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура вызовет в команду полузащитника «Аталанты» Роберто Гальярдини. Также в сборную будет приглашен защитник «Дженоа» Армандо Иццо.

Напомним, Италия сыграет 12 ноября с Лихтенштейном в Вадуце и 15 ноября с Германией в Милане.