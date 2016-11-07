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Специальная комиссия рассмотрит судейство в матче «Динамо» и «Енисея»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит судейство арбитра Алексея Сухого в матче ФНЛ «Динамо» – «Енисей» (2:2).

Напомним, после матча главный тренер красноярского клуба Андрей Тихонов заявил, что второй гол «Динамо» был забит из офсайда.  

– Есть комиссия, которая будет рассматривать вопрос судейства в этом матче, – заявил Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».

Кроме того, комиссия должна рассмотреть и судейство Владимира Сельдякова в матче ЦСКА и «Амкара» (2:2). У армейцев есть вопросы к рефери, в частности, по второму голу пермской команды. 

Матч

Динамо - Енисей - 2:2 (2:1)

Голы

Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш

Предупреждения:

Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90

Место и дата

05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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