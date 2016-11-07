Специальная комиссия рассмотрит судейство в матче «Динамо» и «Енисея»
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит судейство арбитра Алексея Сухого в матче ФНЛ «Динамо» – «Енисей» (2:2).
Напомним, после матча главный тренер красноярского клуба Андрей Тихонов заявил, что второй гол «Динамо» был забит из офсайда.
– Есть комиссия, которая будет рассматривать вопрос судейства в этом матче, – заявил Андрей Будогосский корреспонденту «Советского спорта».
Кроме того, комиссия должна рассмотреть и судейство Владимира Сельдякова в матче ЦСКА и «Амкара» (2:2). У армейцев есть вопросы к рефери, в частности, по второму голу пермской команды.
Матч
Голы
Темников 12 (1:0). Гультяев 31 (1:1). Темников 44 (2:1). Гультяев 50 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Темников, Рыков, Морозов, Хольмен, Козлов, Сапета, Кузьмин (Драгун, 37), Ташаев (Маркелов, 46), Луценко (Бечирай, 68), Панченко
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Гультяев, Васильев, Фатуллаев, Алиев (Нивалдо, 64), Иванов, Ломакин (Комков, 84), Козлов (Кичин, 90), Камеш
Предупреждения:
Темников, 41 - Чичерин, 21; Гультяев, 42; Нивалдо, 90
Место и дата
05 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция