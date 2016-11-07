Хенрик Лундквист: В «Рейнджерс» много игроков, которые могут взять игру на себя
Голкипер «Рейнджерс»
Хенрик Лундквист прокомментировал победу над «Виннипегом» (5:2) в матче
регулярного чемпионата НХЛ.
«Не думаю, что мы можем быть полностью довольными своей игрой. Невозможно, показывать идеальный хоккей в каждом матче. Мы просто находим разные способы, чтобы одержать победу.
Думаю, самое важное то, что в нашей команде много игроков, которые в важные моменты могут взять игру на себя. Защитники, форварды – все вносят важный вклад в то, чтобы команда выигрывала», – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в последних пяти матчах «Рейнджерс» забрасывают не менее пяти шайб и неизменно побеждают.
В следующем матче в ночь на среду команда из Нью-Йорка примет «Ванкувер».
Матч
Рейнджерс - Виннипег - 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы:
Хэйс (Клейн, Скджей), 2:12 (1:0). Лайне (Шейфли, Чиаро), 10:45 (1:1). Зукарелло (Крейдер), 30:02 (2:1). Шейфли (Постма, Элерс), 32:02 (2:2). Миллер (Холден), 33:01 (3:2). Фаст (Клейн, Пирри), 36:24 (4:2). Бучневич (Пирри, Кленденинг), 37:05 (5:2).
Место и дата
07 ноября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция