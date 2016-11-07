Хенрик Лундквист: В «Рейнджерс» много игроков, которые могут взять игру на себя

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу над «Виннипегом» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Не думаю, что мы можем быть полностью довольными своей игрой. Невозможно, показывать идеальный хоккей в каждом матче. Мы просто находим разные способы, чтобы одержать победу.

Думаю, самое важное то, что в нашей команде много игроков, которые в важные моменты могут взять игру на себя. Защитники, форварды – все вносят важный вклад в то, чтобы команда выигрывала», – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в последних пяти матчах «Рейнджерс» забрасывают не менее пяти шайб и неизменно побеждают.

В следующем матче в ночь на среду команда из Нью-Йорка примет «Ванкувер».