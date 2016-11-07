Зак Бойчак: В России высокий уровень игры

Новичок «Сибири» форвард Зак Бойчак рассказал, как решился на переход в российский клуб.

- В России высокий уровень игры, много хороших игроков, которые играют за свои сборные. За эти три игры партнеры по команде помогли мне влиться в коллектив. Кто больше всех помогает? Из легионеров Адам Полашек, из русских игроков Максим Шалунов и Юрий Сергиенко, а вообще, каждый старается чем-то помочь, где-то объяснить и подсказать.



Конечно, всегда немного страшно переезжать в другую страну, с другим языком и другой культурой, но я уже был в России 10 лет назад с молодежной сборной Канады. Мы были в Москве, Омске и Уфе, поэтому я знал, чего стоит ожидать – некоторые говорят по-английски, некоторые нет, приходиться учить язык и прибегать к помощи Google-translator, - передает слова Бойчака официальный сайт новосибирского клуба.

Напомним, Бойчак перешел в «Сибирь» в конце октября. Канадец в 2008 году был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под общим 14-м номером. Нападающий провел в НХЛ 143 матча. На молодежном уровне выиграл два чемпионата мира в составе сборной Канады.



