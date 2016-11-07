Сергей Силкин: Панченко должен играть в сборной, а не сидеть там

Директор московского «Динамо» по подготовке резерва Сергей Силкин прокомментировал вызов нападающего бело-голубых Кирилла Панченко в сборную России, которая проведет контрольные матчи с командами Катара и Румынии.

«Самое главное, чтобы Панченко был задействован в сборной, а не сидел там как в прошлый раз, когда его вызвали (на сбор перед матчем с Коста-Рикой), а он даже в заявку на игру не попал. Как я понимаю, если бомбардира вызывают на сборы, значит, этот бомбардир должен проявить себя на поле, свои качества бомбардирские. А не так, что его пригласили, а он даже в запас не попал - вернулся в клуб, пропустив календарные игры», - цитирует специалиста «Р-Спорт».

Россия сыграет 10 ноября с Катаром в Дохе и 15 ноября с Румынией в Грозном.