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Агент Мозгова: У Тимы нет перелома, отек почти спал

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о состоянии Тимофея после травмы, полученной в матче с «Индианой».

Все нормально. Вначале было под вопросом его участие в игре с «Голден Стэйт», но Тиме наложили пять швов на верхнюю губу еще в Атланте, – говорит Шарифьянов. – 3 ноября в 3 часа ночи команда вернулась в Лос-Анджелес, а в 7 утра Тима уже был в клинике. В Атланте из-за большого отека трудно было определить, есть ли перелом и поврежден ли глаз. Врачи в Лос-Анджелесе вынесли вердикт – что перелома нет, с глазом все нормально, только сильный ушиб.

И врач «Лейкерс» дал добро на участие Мозгова в игре с «Голден Стэйт» 5 ноября?
– Именно так. И Тима отыграл обе домашних встречи на очень хорошем уровне.  

«Лейкерс» выиграли два домашних матча: у «Голден Стэйт» (117:97) и «Финикса» (119:108).

Напомним, Мозгов получил удар локтем в лицо в выездном матче с «Индианой» 2 ноября в борьбе под своим кольцом от игрока соперника. В результате, у него была сильно рассечена верхняя губа и случился большой оттек половины лица.

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