Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Акинфеев: Не в укор руководству, но хотелось бы видеть на скамейке больше людей, которые могут усилить игру

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) высказался о неудачном выступлении команды в последнее время.

– Думаю, слова излишни, – приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА. – Конечно, мы недовольны результатом и вообще игрой в последнее время, тем, как мы выступаем. Можно понять болельщиков, которые переживают за нас. Никак не можем воплотить их ожидания, начать белую полосу. С одной стороны, было неприятно сыграть с «Амкаром» – 2:2. С другой – спасибо болельщикам за то, что поддерживали, их было хорошо слышно, особенно фанатов за воротами. На центральных секторах тоже яростно поддерживали. Спасибо, что не высказывали в резком контексте свои слова. Они понимают, что ситуация тяжелая. Не надо забывать, что совсем недавно все было хорошо, причем на протяжении многих лет. Не умаляю достоинств «Амкара», который неплохо играл, но мы должны были побеждать. Все идет не по нашему сценарию. Даже слов нет, чтобы описать второй гол.

– Что надо предпринять команде, тренерскому штабу, чтобы выйти из черной полосы, наладить игру и результаты?

– Надо выходить, биться и выигрывать. Тогда люди пойдут на стадион, вернется хорошая полоса. Хотя сейчас действительно очень тяжело. Но нужно с честью выходить из ситуации. Мы профессионалы и понимаем, что рано или поздно все наладится.

Мы должны вместе с руководством предпринимать шаги, чтобы продолжать бороться за высокие места. Все всё понимают. Даже если смотреть на скамейку – хотелось бы видеть больше людей, которые могут выйти и усилить игру. Но, опять же, это не в укор руководству. Играем мы, результат делаем мы. В прошлом году получалось, в этом – нет, и ответственность лежит на нас. Мы должны быть единым целым. Мы все находимся на одной волне, и сейчас не на очень хорошей. Надо после паузы на матчи сборных быть еще собраннее, злее и стать сильнее.

Напомним, в последних десяти матчах во всех турнирах ЦСКА одержал одну победу при трех ничьих и шести поражениях.

После 13 туров ЦСКА занимает четвертое место в премьер-лиге, отставая от лидирующего «Спартака» на девять очков.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Амкар - 2:2 (2:2)

Голы

Игнашевич 18 (1:0 - пен.). Джикия 24 (1:1). Костюков 27 (1:2). Тошич 45 (2:2).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий А., Фернандес, Головин, Ионов, Натхо, Тошич, Вернблум, Страндберг (Чалов, 75)

Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Конде, Джикия, Идову, Гол (Огуде, 63 , 90), Костюков (Салугин, 78), Баланович (Йовичич, 70), Комолов, Бодул

Предупреждения:

Страндберг, 57; Вернблум, 62 - Баланович, 62; Гол, 62; Огуде, 73

Удаления:

нет - Огуде, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

06 ноября 19:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Терека»: Балай - парень с характером. Он напористый, по-спортивному злойПрезидент «Терека» Магомед Даудов отметил роль албанского форварда Бекима Балая в успехи команды.Президент «Терека: Наша команда заслуженно находится в тройке лидеров чемпионата РоссииПрезидент «Терека» Магомед Даудов считает закономерными успехи команды в нынешнем сезоне.Жоаозиньо: Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборонуПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (3:3) в 13-м туре РФПЛ.Андрей Будогосский: Лаюшкин будет курировать работу судей РФПЛГлава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский подтвердил, что работу судей РФПЛ будет курировать Максим Лаюшкин.«Уфа» заполнит паузу в РФПЛ матчем с ЦСКА«Уфа» проведет контрольный матч с ЦСКА во время календарной паузы в российской премьер-лиге, связанной с играми национальных сборных.Андреас Гранквист: С таким количеством травм у ведущих игроков «Краснодару» трудно идти без потерьЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.Джанаев – лучший игрок «Ростова» в октябряВратарь «Ростова» Сослан Джанаев признан лучшим игроком своей команды в октябре.Ананидзе пройдет курс восстановления в ГрузииПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, из-за проблем со здоровьем пропустивший матч 13-го тура РФПЛ с «Томью», отправился в расположение сборной Грузии.От 10 до 100 тысяч. Что грозит «Тереку» за поддержку диктора в матче с «Зенитом»От 10 до 100 тысяч. Что грозит «Тереку» за поддержку диктора в матче с «Зенитом»«Советский спорт» разбирается, как КДК может наказать «Терек» за шумовую поддержку диктора на игре с «Зенитом».«Томь» потеряла Пульича и Чуперку до конца сезонаПресс-атташе «Томи» Олег Игрушкин сообщил, что полузащитник Валерий Чуперка и защитник Анте Пульич из-за травм не смогут помочь команде до конца сезона.Хайдар Алханов: Игроки «Терека» за победу над «Зенитом» получат нормальные премиальныеВице-президент «Терека» Хайдар Алханов после победы над «Зенитом» (2:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России сообщил, что руководство клуба поощрит команду.Андрей Будогосский: В матче ЦСКА – «Амкар» были проблемы, но сначала работу судей рассмотрит специальная комиссияГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что работа судейской бригады во главе с Владимиром Сельдяковым на матче 13-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Амкар» (2:2) будет рассмотрена контрольно-квалификационной комиссией в среду.Канунников из-за травмы пропустит не менее трех недельНападающий «Рубина» Максим Канунников пропустит не менее трех недель из-за травмы, сообщил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы казанского клуба Михаил Степанов.Валерий Газзаев: Какие команды в РФПЛ способны достичь высоких целей? Чемпионат России неконкурентоспособенБывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что на данный момент российским командам не под силу достичь успеха на международной арене.Сергей Веденееев: В очередной раз мы увидели, насколько медленная оборона у «Зенита»Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о поражении питерцев от «Терека» (1:2) в 13-м туре РФПЛ.Михаил Костюков: Обидно, что не удержали победуПолузащитник «Амкара» Михаил Костюков, автор второго гола в ворота ЦСКА (2:2) во встрече 13-го тура РФПЛ, поделился впечатлениями от игры.Леонид Трахтенберг: В ближайшую неделю «Спартак» не планирует проводить контрольные игрыДиректор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о планах столичного клуба на время паузы в РФПЛ в связи с матчами национальных сборных.Вадим Евсеев: После пропущенного с пенальти мяча ребята не опустили рукиТренер «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал выездную ничью с ЦСКА (2:2) в 13-м туре чемпионата России.Андрей Будогосский: Просьба «Спартака» отстранить Иванова? Клубы не могут вмешиваться в назначение арбитровНовый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ «Факел» — «Луч-Энергия».Российский вратарь «Леганеса» Королев: В Европе дают больше свободы, а в России сразу же заставляют играть во взрослый футбол20-летний российский голкипер «Леганеса» Дар Королев рассказал о своем переезде в чемпионат Испании, а также поведал, чем отличается РФПЛ от Примеры.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение