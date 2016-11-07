Александр Жуков: Папа Римский и представители ООН поддержали допуск россиян на Олимпиаду-2016

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о том, как наша сборная получила допуск на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Хотел бы отметить, что в своем выступленииТомас Бах подробно остановился на теме участия олимпийской команды России в Играх в Рио. Президент МОК сказал, что за последнее время общался с руководителями более чем 50 государств и многих крупных международных организаций. Была встреча с главой римской католической церкви, с представителями ООН. И все они, по словам Томаса Баха, поддержали решение Международного олимпийского комитета о допуске нашей сборной.

Это, на мой взгляд, очень важно и свидетельствует о том, что подавляющее большинство наших коллег занимает объективную позицию в отношении российского спорта и готово к дальнейшему конструктивному взаимодействию по всем актуальным вопросам, - заявил Жуков.

Напомним, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей (всего - 56).

Участие в Олимпиаде российских спортсменов было под вопросом из-за допинговых скандалов. В результате, от соревнований были отстранены наши легкоатлеты, тяжелоатлеты и несколько представителей других видов спорта.

