Жоаозиньо: Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборону
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (3:3) в 13-м туре РФПЛ.
Напомним, команда Игоря Шалимова уже в начале встречи повела со счетом 2:0, но во втором тайме ей самой пришлось отыгрываться.
«Главная причина такой плохой игры – потеря концентрации. Мы растерялись и пропустили два мяча со стандартов. Понимаем, чего хочет от нас тренер, выкладываемся на тренировках. Просто нам попадаются соперники, которые закрываются. Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборону», - приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Краснодара».
Краснодарцы с 21 очком занимают пятое место и в следующем туре 20 ноября примут «Урал».
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция