Жоаозиньо: Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборону

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал домашнюю ничью с «Оренбургом» (3:3) в 13-м туре РФПЛ.

Напомним, команда Игоря Шалимова уже в начале встречи повела со счетом 2:0, но во втором тайме ей самой пришлось отыгрываться.

«Главная причина такой плохой игры – потеря концентрации. Мы растерялись и пропустили два мяча со стандартов. Понимаем, чего хочет от нас тренер, выкладываемся на тренировках. Просто нам попадаются соперники, которые закрываются. Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборону», - приводит слова Жоаозиньо официальный сайт «Краснодара».

Краснодарцы с 21 очком занимают пятое место и в следующем туре 20 ноября примут «Урал».