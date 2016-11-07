Президент «Терека: Наша команда заслуженно находится в тройке лидеров чемпионата России

Президент «Терека» Магомед Даудов считает закономерными успехи команды в нынешнем сезоне.

- Сегодня в российском чемпионате много команд равных по классу, способных отнять очки у кого угодно. В последнем туре, например, ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки в домашних матчах, а до игры многие уже отдали им по три очка. Так что, вся борьба впереди. Меня, как президента клуба, радует, что постепенно с каждой игрой команда лучше взаимодействует, налаживаются игровые схемы и взаимопонимание, на улучшение которых понадобилось некоторое время в связи с приходом новых игроков. Радует также, что команда находится в хорошей физической форме.

И на сегодняшний день «Терек» заслуженно находится в лидирующей тройке. Уверен, тренерский штаб во главе с Рашидом Рахимовым на правильном пути и сделает все, чтобы команда и дальше радовала своих болельщиков красивой игрой и местом в турнирной таблице, - рассказал Даудов в интервью официальному сайту клуба.

В данный момент «Терек» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Беспроигрышная серия подопечных Рашида Рахимова достигла шести матчей.

19 ноября в 14-м туре грозненцы на выезде сыграют с «Томью».

