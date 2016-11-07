Эмре Джан: В «Манчестер Юнайтед» проявляют неуважение к Швайнштайгеру

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан считает, что в «Манчестер Юнайтед» неуважительно относятся к его соотечественнику Бастиану Швайнштайгеру.

«Я раньше играл со Швайнштайгером и очень хорошо знаю его. Он легенда и просто очень хороший парень. Я не в курсе, что там происходит, но они проявляют к нему неуважение.

Жаль, ведь он очень хороший человек. Он из тех, кто всегда отрабатывает на тренировках и ведет себя как джентльмен. Когда я впервые оказался в первой команде «Баварии», он первым подошел и сказал: «Если тебе будет что-то нужно, приходи ко мне». Он здорово помог мне. Я был очень благодарен ему и никогда не забуду об этом», – приводит The Liverpool Echo слова немца.

Напомним, 32-летний Швайнштайгер не сыграл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил португалец Жозе Моуринью.