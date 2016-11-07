Президент «Терека»: Балай - парень с характером. Он напористый, по-спортивному злой

Президент «Терека» Магомед Даудов отметил роль албанского форварда Бекима Балая в успехи команды.

- Вообще, часто говорят, что переехав в другую страну, в другой чемпионат, футболисту необходимо время на адаптацию, и на это уходит чуть ли не весь первый сезон. Когда мы интересовались Бекимом Балаем, то изучали все факторы, и не только игровые качества. Когда я с ним познакомился, мне лично стало понятно, что этому молодому человеку много времени на адаптацию не понадобится. Парень он с характером, напористый, по-спортивному злой. И немаловажно то, что Балаю и Роши легко было влиться в коллектив. В своих интервью они сами не раз отмечали, что в Чечне чувствуют себя как дома, обычаи и менталитет наших народов похожи, - цитирует Даудова официальный сайт клуба.

Беким Балай забил 8 мячей в 12 проведенных матчах чемпионата России-2016/17. В данный момент он является лучшим бомбардиром первенства.

«Терек» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Беспроигрышная серия подопечных Рашида Рахимова достигла шести матчей.

19 ноября в 14-м туре грозненцы на выезде сыграют с «Томью».