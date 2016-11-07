Федор Чудинов может провести бой в конце декабря
Российский боксер суперсреднего веса (до 76,2 кг) Федор Чудинов может провести следующий поединок до конца 2016 года.
- Мы ждем соперника, WBA обещает на этой неделе определиться. Появления Федора на ринге стоит ожидать в конце декабря, - рассказал промоутер Чудинова Умар Кремлев.
Федор Чудинов на профессиональном ринге одержал 14 побед (10 - досрочно) и потерпел одно поражение, от немца боснийского происхождения Феликса Штурма.
Проба А, которая была взята у Штурма после боя, показала наличие в его организме запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, Феликс был лишен титула, а 29-летний Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA (Super).
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