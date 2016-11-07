В команде Na`Vi по Dota 2 остались Dendi и GeneRaL

Организация Natus Vincere объявила об изменениях в составе команды по Dota 2.



«Спустя неделю после завершения квалификации The Boston Major киберспортивный клуб Natus Vincere G2A готов объявить имена двух игроков, которые остались в составе нашей команды по Dota 2. Ими стали Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини.



Именно вокруг этих двух игроков и будет строиться новый коллектив. В свою очередь мы благодарим бывших участников Natus Vincere в лице Дмитрия «Ditya Ra» Миненкова, Акбара «SoNNeikO» Бутаева и Ивана «ArtStyle» Антонова за огромный вклад в развитие нашей организации и желаем им добиться успеха на новом поприще», – говорится в обращении организации.



Напомним, что Natus Vincere не смогла пройти этап закрытой квалификацию на The Boston Major, а также отказалась от участия в шестом сезоне DreamLeague без объяснения причин.



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