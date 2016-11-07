Потайчук и Петров стали помощниками Назарова в «Нефтехимике»

Тренерский штаб «Нефтехимика» пополнили два специалиста. Ассистентами Андрея Назарова стали Андрей Потайчук и Игорь Петров.

Потайчук, известный в прошлом хоккеист, после завершения игровой карьеры работал в качестве тренера в «Спартаке», «Атланте» и СКА. В качестве главного тренера он возглавлял «Югру» и «Сарыарку», выступающую в ВХЛ.

Петров в свое время защищал цвета СКА, «Спартака» и череповецкого «Металлурга», который позже стал называться «Северсталью». Здесь же начал карьеру тренера, сначала в фарм-клубе «Северсталь-2» («Алмаз»), а затем в основной команде.