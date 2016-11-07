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Марио Балотелли: Сахо нужно уходить из «Ливерпуля», зову его в «Ниццу»

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, как предлагает защитнику Мамаду Сахо покинуть «Ливерпуль» и стать его одноклубником.

«Я разговариваю с ним время от времени, – сказал Балотелли. – Говорю ему: «Жаль, что ты не играешь».

Вообще, ему нужно уходить. Я сказал ему: «Если хочешь, приходи в «Ниццу». Собираюсь поговорить с ним об этом. В январе это было бы здорово».

Напомним, 26-летний француз не провел ни одного матча за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне. Сахо играет за «красных» с 2013 года, а до этого шесть лет выступал за «Пари Сен-Жермен».

В апреле этого года УЕФА отстранил Сахо от участия в матчах «Ливерпуля» из-за положительного результата допинг-теста. Защитник принимал препарат по сжиганию жира, в который входят запрещенные вещества. Через месяц Сахо был оправдан из-за отсутствия умысла.

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