Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто так

На подготовку к Рио было потрачено столько времени, столько сил. Эта материальная компенсация необходима. Жизнь сложная, не спорю, но мы тоже работали и получим эти деньги не просто так. Мы их честно заработали, отдавая все силы, - цитирует Исинбаеву агентство ТАСС.

Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в ноябре денежные компенсации за пропущенную Олимпиаду получат 42 легкоатлета. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

Напомним, на Играх-2016 Россию в соревнованиях легкоатлетов представила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая была допущена на старт в индивидуальном порядке.

9 декабря Елена Исинбаева будет участвовать в выборах президента ВФЛА. Ее оппонентом станет бывший прыгун в высоту Андрей Сильнов.





