Елена Исинбаева: Жизнь сложная, но российские легкоатлеты тоже работали. Они получат компенсацию не просто так
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев о выделении финансовой компенсации российским легкоатлетам за пропущенные Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
- Вопрос о
деньгах, которые я получу за пропущенную Олимпиаду, лучше задавать не
мне. Эти средства выделяет Фонд поддержки
олимпийцев. После окончания Олимпиады было сказано, что вынужденно
пропустившие эти соревнования легкоатлеты так же будут вознаграждены.
Это не наша вина, что мы не поехали в Рио-де- Жанейро.
Нам очень обидно, что мы работали долгие годы и не сумели выступить на главном соревновании в своей карьере. Работали, не щадя себя и обделяя вниманием своих родных и близких. Спорт - это единственный источник дохода для многих из нас, и когда случилась эта несправедливость, многие мои товарищи по несчастью остались «у разбитого корыта».
На подготовку к Рио было потрачено столько времени, столько сил. Эта материальная компенсация необходима. Жизнь сложная, не спорю, но мы тоже работали и получим эти деньги не просто так. Мы их честно заработали, отдавая все силы, - цитирует Исинбаеву агентство ТАСС.
Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в ноябре денежные компенсации за пропущенную Олимпиаду получат 42 легкоатлета. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.
Напомним, на Играх-2016 Россию в соревнованиях легкоатлетов представила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая была допущена на старт в индивидуальном порядке.
9 декабря Елена Исинбаева будет участвовать в выборах президента ВФЛА. Ее оппонентом станет бывший прыгун в высоту Андрей Сильнов.