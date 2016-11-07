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Николай Комличенко: Как только появился вариант со «Слованом», без раздумий согласился

Источник:  Бомбардир.руКомментарии

Форвард «Слована» (Либерец) и молодежной сборной России Николай Комличенко рассказал, почему решил уехать в аренду в Чехию.

– Были варианты в первой лиге, но я отказался из-за перелетов, – сказал воспитанник «Краснодара» в интервью «Бомбардир.ру». – Из клубов премьер-лиги меня хотел взять на просмотр «Амкар», но это все было до «Слована». Как только появился вариант в Чехии, то без раздумий согласился. Тем более что команда в Лиге Европы играет. Руководство тоже больше склонялось именно к этому варианту.

– Что потом?

– Хотелось бы вернуться в основную команду «Краснодара». Это цель номер один. А дальше посмотрим. В будущем хотелось бы в Германии поиграть.

Напомним, 21-летний форвард забил один гол в десяти матчах высшей лиги за «Слован». Также на его счету два гола в семи матчах Лиги Европы.

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