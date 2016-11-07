Валерий Масалитин: Зачем ЦСКА отдал в аренду Чернова и Панченко?

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил недоумение трансферной политикой армейского клуба, который отдал в аренду защитника Никиту Чернова и нападающего Кирилла Панченко.

– Был в ЦСКА защитник Никита Чернов. Его в сборную вызывали. Он там играл. Почему он играл в сборной, но не в ЦСКА? Как это возможно? Да еще и Головин сначала проявил себя в сборной, забил там голы. Как так получается? Сборная - фарм-клуб для ЦСКА. Там игроков наигрывают? Отдали Чернова в аренду в «Енисей». Зачем? Знали же, что есть проблемы в обороне. Зачем еще отдали в аренду Панченко?

Да, взяли Траоре, но он не заиграл. И конкуренции никакой нет. Не замены. Правильный выход только один - наигрывать молодых футболистов. Им нужно доверять. Тем более, что у ЦСКА проблемы с деньгами. Это самый оптимальный вариант - наигрывать молодежь. Пусть хотя бы по 10-15 минут сначала давать, - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что Кирилл Панченко этот сезон проводит в московском «Динамо», а Никита Чернов в красноярском «Енисее».