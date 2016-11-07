Артур Григорьянц: Поведение Евдокимова может рассмотреть комитет по этике, а не КДК

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что поведение главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова по окончании пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (3:3) может быть рассмотрено на заседании комитета по этике.

«На КДК этот инцидент рассматриваться не будет, потому что это не относится к юрисдикции КДК. Данный случай может быть рассмотрен на заседании комитета по этике», – приводит ТАСС слова Григорьянца.

Напомним, Евдокимову был задан вопрос, не стыдно ли ему «за тот цирк, который команда «Оренбург», и в частности господин Воробьев, устроили в последние десять минут». На пресс-конференции Евдокимов дал корректный ответ, а по ее окончании высказался в адрес журналиста и его коллег с использованием нецензурных выражений.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча