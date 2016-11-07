Артур Григорьянц: Поведение Евдокимова может рассмотреть комитет по этике, а не КДК
Глава КДК Артур
Григорьянц заявил, что поведение главного тренера «Оренбурга» Роберта
Евдокимова по окончании пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с
«Краснодаром» (3:3) может быть рассмотрено на заседании комитета по этике.
«На КДК этот инцидент рассматриваться не будет, потому что это не относится к юрисдикции КДК. Данный случай может быть рассмотрен на заседании комитета по этике», – приводит ТАСС слова Григорьянца.
Напомним, Евдокимову был задан вопрос, не стыдно ли ему «за тот цирк, который команда «Оренбург», и в частности господин Воробьев, устроили в последние десять минут». На пресс-конференции Евдокимов дал корректный ответ, а по ее окончании высказался в адрес журналиста и его коллег с использованием нецензурных выражений.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Краснодар - Оренбург - 3:3 (2:3)
Голы
Перейра 9 (1:0). Ари 11 (2:0). Бреев 16 (2:1). Полуяхтов 21 (2:2). Полуяхтов 31 (2:3). Мартынович 75 (3:3).
Состав
Краснодар: Крицюк (Синицын, 35), Мартынович, Калешин, Гранквист, Перейра, Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Лаборде (Вандерсон, 65), Петров (Окриашвили, 46), Газинский, Ари
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Малых, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Георгиев (Нехайчик, 55), Афонин, Воробьёв, Делькин (Кацалапов, 76)
Предупреждения:
Калешин, 20 - Андреев, 19; Кацалапов, 90; Гутор, 90; Воробьёв, 90
Удаления:
Эбуэ Куасси, 44 - Малых, 73
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
06 ноября 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция