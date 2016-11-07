Александр Салугин: Слуцкий выжал максимум из этого ЦСКА

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.

- Я работал со Слуцким и могу сказать, что он очень сильный специалист. С учетом существующих проблем, в том числе и неактивностью «армейцев» на трансферном рынке, он выжал максимум из этой команды.



Он мягкий? Да он перестроился. Просто, работая в «Москве» и «Крылья Советах», Слуцкий любил, чтобы все от коллектива шло. А в ЦСКА по-другому, люди приехали на работу, позанимались и разъехались, - передает слова Салугина «Спорт FM».

Напомним, после 13 туров чемпионата России ЦСКА набрал 2 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.