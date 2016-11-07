Александр Салугин: Слуцкий выжал максимум из этого ЦСКА
Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.
- Я работал
со Слуцким и могу сказать, что он очень
сильный специалист. С учетом существующих
проблем, в том числе и неактивностью
«армейцев» на трансферном рынке, он
выжал максимум из этой команды.
Он мягкий? Да он перестроился. Просто, работая в «Москве» и «Крылья Советах», Слуцкий любил, чтобы все от коллектива шло. А в ЦСКА по-другому, люди приехали на работу, позанимались и разъехались, - передает слова Салугина «Спорт FM».
Напомним, после 13 туров чемпионата России ЦСКА набрал 2 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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