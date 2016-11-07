В Москве застрелен двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов был убит в российской столице 6 ноября.

- Накануне вечером на парковке одного из торговых центров в Юго-Западном округе столицы возле иномарки было обнаружено тело 29-летнего мужчины, который скончался в результате огнестрельного ранения. Установлена личность погибшего - это уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

Злоумышленник из пистолета Макарова, который он хранил при себе незаконно, выстрелил в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся, - цитирует агентство ТАСС официального представителя МВД России.

Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).