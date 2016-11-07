Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Москве застрелен двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джабраил Джабраилов был убит в российской столице 6 ноября.

- Накануне вечером на парковке одного из торговых центров в Юго-Западном округе столицы возле иномарки было обнаружено тело 29-летнего мужчины, который скончался в результате огнестрельного ранения. Установлена личность погибшего - это уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

Злоумышленник из пистолета Макарова, который он хранил при себе незаконно, выстрелил в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся, - цитирует агентство ТАСС официального представителя МВД России.

Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник бразильского «Гуарани» напал на судью во время матча (видео)Защитник клуба бразильской серии С Феррейра попытался избить главного арбитра, который обслуживал матч команды с «Боа».Футболисты зимбабвийского «Хванге» требуют погашения долгов по зарплатам за два годаФутболисты зимбабвийского клуба «Хванге» объявили забастовку из-за многомесячной задолженности по зарплатам.Заб Джуда обвиняется в домашнем насилииЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях 38-летний американец Заб Джуда обвиняется в домашнем насилии.Олег Романцев: С таким судейством «Зенит» может выиграть и Лигу чемпионовБывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру команды в матче чемпионате России против «Зенита» (2:4). Также он раскритиковал работу главного арбитра матча Сергея Иванова.Затмивший президентские выборы. Кто такой Александр Шпрыгин?Затмивший президентские выборы. Кто такой Александр Шпрыгин?Sovsport.ru выделяет главное в нашумевшей истории задержания лидера Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина.Арбитра, прокусившего ногу полицейскому в Екатеринбурге, привлекут к уголовной ответственностиФутбольный арбитр, прокусивший полицейскому ногу из-за того, что его не пустили на матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, станет обвиняемым в рамках уголовного дела.По факту избиения тренера женского «Торпедо» из органов полиции уволены трое сотрудниковПресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщила корреспонденту Sovsport.ru о том, что участники инцидента вблизи метро «Таганская» понесли наказание.Полицейские избили тренера «Торпедо» в центре МосквыТренер женского футбольного клуба «Торпедо» Фаиг Нагдалиев был атакован полицейскими в центре российской столицы.Чемпион Европы Ларс Эльструп голым выбежал на поле во время матчаЧемпион Европы 1992 года по футболу в составе сборной Дании Ларс Эльструп голым выбежал на поле во время матча национального первенства между клубами «Раннерс» и «Силькеборг».Египетского дзюдоиста выдворили с Олимпиады за отказ пожать руку сопернику из ИзраиляЕгипетская олимпийская делегация приняла решение отправить домой дзюдоиста Ислама Эль-Шехаби.Марокканский боксер арестован за сексуальные домогательства к уборщицам в олимпийской деревнеБоксер сборной Марокко Хассан Саада был арестован в Рио-де-Жанейро. Его подозревают в сексуальных домогательствах.Заместитель гендиректора «Краснодара»: Возможна ли продажа Мамаева? Без комментариевНурбий Хакунов отказывается говорить о полузащитнике.«Я просто в шоке». Что говорит судья, назначившая пять пенальти в одном матче«Я просто в шоке». Что говорит судья, назначившая пять пенальти в одном матчеМарина Примак уверяет, что «судила, что видела», и признается, что в шоке от разговоров про ставки.Судейство матча, в котором назначено пять пенальти, может рассмотреть экспертно-техническая комиссияОб этом руководитель судейского комитета РФС сообщил Sovsport.ru.«Если дело в ставках, мы зашли в тупик…» Скандал в женском футболе«Если дело в ставках, мы зашли в тупик…» Скандал в женском футболеВ матче «Россиянка» – «Звезда-2005» (2:2) назначено пять пенальти. Тренер «Россиянки» и сборной России Елена Фомина считает это дикостью.Тренер сборной России и «Россиянки» назвала «дикостью» пять пенальти в игре со «Звездой-2005»Об этом Елена Фомина заявила Sovsport.ru.Месси будет обжаловать свой приговор в Верховном суде ИспанииНападающий «Барселоны» Лионель Месси подаст апелляцию на приговор в отношении его, а также отца футболиста Хорхе Орасио Месси. Он подаст апелляцию в Верховный суд Испании.Рыцарь приедет, а король и королева – нет. Звездные потери и приобретения РиоРыцарь приедет, а король и королева – нет. Звездные потери и приобретения РиоЗа месяц до старта Олимпиады, Sovsport.ru называет тех звезд, кто будет светить в Рио ярче всех, и тех, чьего света нам будет не хватать.Были иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаБыли иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаРовно месяц остается до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для сборной России это будет очень тревожное время.Испанский журналист Sky Sport утверждает, что Де Хеа остался в сборной ИспанииГолкипер сборной Испании Давид Де Хеа остался в расположении сборной Испании, невзирая на сообщение о его исключении из заявки на Евро-2016. Об этом сообщил журналист AS Гийом Балаге в своем твиттере.

Cпецпредложение