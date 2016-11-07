Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с Медведевой

Заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.

«Погорилая в Москве показала хорошую, зрелую подготовку, она действительно очень сильно откаталась. Ее программа содержала сложные элементы и была исполнена блестяще.

Надо отметить, что былую форму набирает Радионова, которая в начале сентября выглядела слабо, а сейчас наращивает потенциал. Две эти женщины – Погорилая и Радионова – показали, что уверенно готовы бороться с Медведевой в сезоне», – приводит «Р-Спорт» слова Кудрявцева.

Напомним, Погорилая стала победительницей «Кубка Ростелеком», а Радионова заняла второе место. Ранее действующая чемпионка мира Евгения Медведева выиграла второй этап – Skate Canada.