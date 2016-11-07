Брэндон Боченски: Сейчас важный период - мы приблизились к восьмерке

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о работе хоккеистов казахской команды в перерыве регулярного чемпионата КХЛ.

- Хорошо провели это отрезок. Необходимо было это время, чтобы поработать над новой системой и наладить самые последние точки соприкосновения с тактикой тренера. Дать время телу отдохнуть, но, в то же время, отточить тактические компоненты.

Когда тренер пришел, мы уже играли, не было возможности глубоко погрузиться в процесс всем вместе, ведь между играми максимум два дня отдыха. В этот раз было достаточно времени для работы над тактикой.

Нам просто необходимо побеждать дома. Сейчас важный период - мы приблизились к восьмерке, все игры важны, но в этой домашней серии, когда мы так близко к плей-офф, они на вес золота, - передает слова Боченски Sports.kz.

Напомним, после 24 игр чемпионата «Барыс» набрал 31 очко и занимает 10 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Всего 5 очков отделяет команду из Астаны от тольяттинской «Лады», идущей на восьмом месте «Востока».