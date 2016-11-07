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Анатолий Бышовец: Не вижу проблемы в том, что Дзюба не поехал в сборную, но играет за «Зенит»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец не считает странным, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба из-за травмы не был вызван в национальную команду на матчи с Катаром и Румынией, но вышел на поле в игре с «Тереком» (1:2).

«Думаю, Дзюба не поехал в сборную действительно по причине травмы, он испытывал определенные проблемы, и это наверняка было согласовано  с главным тренером сборной. То, что он вышел играть за «Зенит», значит, была такая необходимость, он мог играть. Тем более, что вызов в сборную идет за две недели. Состояние могло улучшиться. Не вижу здесь проблемы. У Дзюбы действительно была травма, просто в какой-то момент возникло улучшение и он смог сыграть», - цитирует специалиста «Спорт день за днем».

Первый из двух контрольных матчей Россия проведет 10 ноября в Дохе с Катаром, а 15-го сыграет против Румынии в Грозном.

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