Зуев, Палиенко и Сухарев вошли в символическую сборную тура ФНЛ

Защитник «Зенита-2» Илья Зуев и футболисты «Тосно» Сергей Сухарев и Максим Палиенко попали в символическую сборную 20-го тура ФНЛ по версии лиги.

Кроме них в сборной тура оказались Артем Федоров («Сокол»), Илья Гультяев («Енисей»), Иван Темников («Динамо» Москва), Артем Федчук («Спартак-2»), Алексей Ребко («Луч-Энергия»), Ян Казаев («Химки»), Александр Руденко («Спартак-2») и Михаил Бирюков («Факел»).

Тренером тура признан Евгений Бушманов (Спартак-2).

Напомним, в 20-м туре ФНЛ «Зенит-2» сыграл вничью с «Шинником» (1:1), Зуев отметился голом в этой встрече. «Тосно» обыграло «Сибирь» (3:0), один из мячей на счету Палиенко.

Команда Владислава Радимова с 27 очками занимает восьмое место в первенстве, клуб из Ленинградской области с 41 очком идет на втором месте, отставая на 3 очка от лидера турнира московского «Динамо».