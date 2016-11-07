Зуев, Палиенко и Сухарев вошли в символическую сборную тура ФНЛ
Защитник «Зенита-2»
Илья Зуев и футболисты «Тосно» Сергей Сухарев и Максим Палиенко попали в
символическую сборную 20-го тура ФНЛ по версии лиги.
Кроме них в сборной тура оказались Артем Федоров («Сокол»),
Илья Гультяев («Енисей»), Иван Темников («Динамо» Москва), Артем Федчук («Спартак-2»),
Алексей Ребко («Луч-Энергия»), Ян Казаев («Химки»), Александр Руденко («Спартак-2»)
и Михаил Бирюков («Факел»).
Тренером тура признан Евгений Бушманов (Спартак-2).
Напомним, в 20-м туре ФНЛ «Зенит-2» сыграл вничью с «Шинником»
(1:1), Зуев отметился голом в этой встрече. «Тосно» обыграло «Сибирь» (3:0),
один из мячей на счету Палиенко.
Команда Владислава Радимова
с 27 очками занимает восьмое место в первенстве, клуб из Ленинградской
области с 41 очком идет на втором месте, отставая на 3 очка от лидера турнира
московского «Динамо».