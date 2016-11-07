Стал известен следующий соперник Трояновского

Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский выйдет на ринг в андеркарте Денис Лебедев – Мурат Гассиев 3 декабря в Москве.

Соперником 36-летнего Трояновского станет не знающий поражений 33-летний Джулиус Индонго из Намибии.

Индонго является действующим чемпионом WBO Africa в первом полусреднем весе.

Свой последний поединок Эдуард провёл в сентябре текущего года, нокаутировав официального претендента IBF японца Кейту Обару. Индонго последний раз боксировал в августе, также досрочно победив танзанийца Фабиана Люймо. Соперники могли встретиться осенью 2015 года, однако поединок не состоялся.

На счету Трояновского 25 побед (22 досрочно), а на счету Индонго 20 побед (10 досрочно). Поражений у боксеров нет