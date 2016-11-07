Криштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 года
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал продление своего контракта с мадридским «Реалом».
- Хотел бы поблагодарить президента клуба, «Реал», весь город, моих друзей и всех людей, которые мне помогли дойти до этого момента. Как я всегда говорил, «Реал» - это клуб, который навсегда останется в моем сердце. Это не последнее продление контракта - я хочу играть до 41 года. В следующие пять лет я продолжу делать то же самое, - заявил Роналду.
📷👔✒️ #Cristiano2021— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 7 ноября 2016 г.
¡@Cristiano firmó su ampliación de contrato con el @realmadrid!
👉 https://t.co/cpTfufz4i6#HalaMadrid pic.twitter.com/Enrv1EW3RN
Соглашение Роналду с «Реалом» будет действовать до 30 июня 2021 года. Ранее
сообщалось, что по условиям нового контракта Роналду останется самым
высокооплачиваемым игроком команды. Зарплата португальца по условиям предыдущего
соглашения составляла 410 тысяч евро в неделю.
В текущем сезоне 31-летний Криштиану Роналду провел 11 матчей за «Реал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.
Португалец играет за королевский клуб с 2009 года.