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Криштиану Роналду: «Реал» навсегда останется в моем сердце, хочу играть за клуб до 41 года

Источник:  ФК «Реал»Комментарии
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Флорентино Перес и Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал продление своего контракта с мадридским «Реалом».

- Хотел бы поблагодарить президента клуба, «Реал», весь город, моих друзей и всех людей, которые мне помогли дойти до этого момента. Как я всегда говорил, «Реал» - это клуб, который навсегда останется в моем сердце. Это не последнее продление контракта - я хочу играть до 41 года. В следующие пять лет я продолжу делать то же самое, - заявил Роналду.

Соглашение Роналду с «Реалом» будет действовать до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что по условиям нового контракта Роналду останется самым высокооплачиваемым игроком команды. Зарплата португальца по условиям предыдущего соглашения составляла 410 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне 31-летний Криштиану Роналду провел 11 матчей за «Реал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.

Португалец играет за королевский клуб с 2009 года.



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