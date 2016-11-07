Сборная России приземлилась в аэропорту Дохи
Самолет со сборной России приземлился сегодня в аэропорту Дохи.
10 ноября команда Станислава Черчесова проведет в столице Катара со сборной этой страны контрольный матч.
«Приземлились в Дохе! Полет прошел хорошо!», - сообщает официальный твиттер сборной России.
После встречи с Катаром у России запланирован еще один контрольный матч - с Румынией 15 ноября в Грозном.
Прилетели в Доху! #КатарРоссия pic.twitter.com/H4ifQvESvv— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2016 г.
Приземлились в Дохе! Полет прошел хорошо! #КатарРоссия pic.twitter.com/0hSa0cVhpR— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2016 г.
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