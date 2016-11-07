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Александр Горшков: Во вторник Липницкая начнет обследование в связи с травмой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал травму олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

- С завтрашнего дня у нее начинается обследование, выявление причин, и после этого будут понятны сроки восстановления. Скорее всего, обследование пройдет в Москве. Ей сводит ногу, в этом проблема, - цитирует Горшкова «Р-Спорт».

Напомним, что в минувшую субботу на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы. По итогам турнира российская фигуристка заняла последнее, 12-е место. Ранее она снялась с этапа Skate America в Чикаго.

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