День в истории. Сергею Алейникову - 55!

Сегодня исполняется 55 лет бывшему полузащитнику минского «Динамо», туринского «Ювентуса» и сборной СССР Сергею Алейникову.

Алейников начал карьеру игрока в студенческой команде «Буревестник», с которой выиграл кубок Белоруссии и бронзовые медали чемпионата республики. С 1981 года полузащитник играл за минское «Динамо», став в 1982 г. чемпионом Советского Союза.

За сборную СССР Сергей Алейников провел 73 матча и забил 6 мячей, став серебряным призером Евро-1988. Он был единственным представителем белорусского футбола, которому регулярно доверял место в основном составе Валерий Лобановский.

В 1989 году Алейников за 4 миллиона долларов США был куплен туринским «Ювентусом». В составе «Старой синьоры» он завоевал Кубок УЕФА (1990) и Кубок Италии (1990).

После этого футболист выступал в чемпионатах Японии и Швеции.

В 1998 году Сергей Алейников начал тренерскую карьеру. В 2003 года он возглавлял «Торпедо-Металлург» и «Видное», а затем работал в клубных академиях «Лечче» и «Ювентуса». Его последней командой была литовская «Дайнава» (2014).







