Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сергею Алейникову - 55!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Сергею Алейникову - 55!

Сегодня исполняется 55 лет бывшему полузащитнику минского «Динамо», туринского «Ювентуса» и сборной СССР Сергею Алейникову.

Алейников начал карьеру игрока в студенческой команде «Буревестник», с которой выиграл кубок Белоруссии и бронзовые медали чемпионата республики. С 1981 года полузащитник играл за минское «Динамо», став в 1982 г. чемпионом Советского Союза.

За сборную СССР Сергей Алейников провел 73 матча и забил 6 мячей, став серебряным призером Евро-1988. Он был единственным представителем белорусского футбола, которому регулярно доверял место в основном составе Валерий Лобановский.

В 1989 году Алейников за 4 миллиона долларов США был куплен туринским «Ювентусом». В составе «Старой синьоры» он завоевал Кубок УЕФА (1990) и Кубок Италии (1990).

После этого футболист выступал в чемпионатах Японии и Швеции.

В 1998 году Сергей Алейников начал тренерскую карьеру. В 2003 года он возглавлял «Торпедо-Металлург» и «Видное», а затем работал в клубных академиях «Лечче» и «Ювентуса». Его последней командой была литовская «Дайнава» (2014).



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маркизио покинул расположение сборной ИталииПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио не сыграет за сборную Италии в матче отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном и товарищеском матче с Германией.Бардзальи вывихнул плечо и не поедет в сборную ИталииЗащитник «Ювентуса» Андреа Бардзаильи получил травму в матче 12-го тура серии A с «Кьево» (2:1) на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне.«Ювентус» вырвал победу у «Кьево»«Кьево» дома уступил «Ювентусу» (1:2) в 12-м туре чемпионата Италии.«Кьево» - «Ювентус». Барцальи вывихнул плечо и был замененЗащитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил травму в начале матч чемпионата Италии против «Кьево». В результате его пришлось заменить.День в истории. Олегу Блохину – 64 года!5 ноября свой 64-й день рождения отмечает знаменитый нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин.Массимо Каррера: Принял предложение красно-белых, потому что «Спартак» – российский «Ювентус»Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о проблемах работы в России, а также пояснил, почему решил принять предложение от красно-белых минувшим летом.Витсель отказался продлевать контракт с «Зенитом»Как сообщает Sportmediaset, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не собирается продолжать карьеру в петербургском клубе.«Ювентус» дома упустил победу над «Лионом»Футболисты итальянского «Ювентуса» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли французский «Лион».«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» поборются за ПепеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.День в истории. «Ювентусу» – 119 лет1 ноября исполнятся 119 лет со дня образования одного из самых популярных клубов Италии, Европы и мира – «Ювентуса» из Турина.Гол Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Наполи»В субботу в матче 11-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Наполи». Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счетом 2:1.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Марек Гамшик: Едем в Турин за положительным результатомКапитан «Наполи» Марек Гамшик рассказал о настрое команды на матч с «Ювентусом» - центральный в 11-м туре чемпионата Италии.«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и продолжает лидировать в чемпионате ИталииМатч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евроМадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.Дибала пропустит 10-15 дней из-за травмыНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.Андреа Бардзальи: Поражение от «Милана»? Я ужасно золЗащитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи не скрывал разочарования после гостевого поражения от «Милана» (0:1) в 9-м туре чемпионата Италии.«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 года«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 годаПобедив «Ювентус» в матче 9-го тура Серии А, «Милан» прервал неудачную серию против туринского клуба.«Милан» обыграл «Ювентус»Матч девятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
сборная ссср по футболу
сборная ссср по футболукалендарьстатистика

Cпецпредложение