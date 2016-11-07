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Михаил Гершкович: Для «Динамо» престижен вызов Панченко в сборную

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович поделился мнением о вызове в сборную России нападающего московского «Динамо» Кирилла Панченко. 

Ранее стало известно, что игроки ЦСКА Василий Березуцкий, Марио Фернандес и Александр Головин, а также нападающий «Рубина» Максим Канунников, получившие вызов в сборную, не примут участия в сборе в преддверии контрольных матчей с командами Катара (10 ноября) и Румынии (15 ноября). Вместо них вызваны Панченко и полузащитник «Рубина» Денис Ткачук.

Панченко,таким образом, пропустит два выездных матча «Динамо» в ФНЛ - с «Нефтехимиком» (9 ноября) и «Балтикой» (13 ноября).

«Очевидно, есть объективные причины замены Березуцкого, Фернандеса, Головина и Канунникова, потому что все эти ребята всегда с желанием ездили в сборную. Думаю, игроков было вызвано достаточно, поэтому остановились и вызвали двоих вместо четверых. Панченко призывался в сборную и до этого. Это пусть «Динамо» беспокоится, что он пропустит матчи, но вызов в сборную - это престиж и для клуба, и для игрока», - цитирует Гершковича «Р-Спорт».

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