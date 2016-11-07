Андрей Черкасов: Маррэй должен подтвердить статус первой ракетки мира на Итоговом чемпионате

Бронзовый призер Олимпийских игр-1992 Андрей Черкасов поделился впечатлениями от выступления первой ракетки мира Энди Маррэя на Итоговом чемпионате ATP.

- Маррей годами шел к этому результату, были и победы на турнирах Большого шлема, были и поражения в финалах, были победы на Олимпийских играх. Все эти годы у него были грозные соперники: Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафа Надаль. Тем не менее Маррей дошел до вершины, быть первым в этой четверке – феноменальный результат. Теперь ждем итоговый турнир, где Маррей должен подтвердить свой статус.

Думаю, нас ждет захватывающий турнир. Джокович, хоть и упустил первую строчку, приложит все усилия, чтобы победить. Основная борьба развернется между Джоковичем и Марреем, хотя в Лондоне соберутся все сливки, и, конечно, возможны сюрпризы. Посмотрим, у кого сколько осталось сил к концу такого длинного сезона, - рассказал Черкасов.

Напомним, Энди Маррэй на этой неделе впервые в карьере возглавил рейтинг-лист ATP.

Итоговый чемпионат ATP пройдет в Лондоне с 13 по 20 ноября.