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В интернете появилась видеозапись убийства кикбоксера Джабраила Джабраилова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В сети появилась видеозапись убийства двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова. 

Джабраилов был застрелен вечером 6 ноября.

Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.

По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

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