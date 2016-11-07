В интернете появилась видеозапись убийства кикбоксера Джабраила Джабраилова
В сети появилась видеозапись убийства двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова.
Джабраилов был застрелен вечером 6 ноября.
Подозреваемый в совершении преступления (им оказался 31-летний уроженец Северного Кавказа) был задержан по горячим следам на борту самолета, который должен был вылететь в Баку.
По факту инцидента прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
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