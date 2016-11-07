Роберт Мак: Рад, что забил «Тереку», но лучше бы «Зенит» победил и не отстал от «Спартака»
Полузащитник
«Зенита» Роберт Мак поделился мнением о поражении в матче 13-го тура РФПЛ
против «Терека» со счетом 1:2.
- Мы отлично начали, завладели инициативой, но из-за нашей
невнимательности в обороне «Тереку» удалось забить два гола. После перерыва мы
должны были вернуться в игру, имели для этого шансы, но не смогли их
использовать. Я рад, что забил гол, но лучше было, если бы «Зенит» выиграл и не
отстал на три очка от «Спартака», - приводит слова Мака его официальный сайт.
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» (1:2). У петербуржцев
отличился Мак, за грозненцев дубль оформил Беким Балай. После этого матча
команда Мирчи Луческу с 28 очками занимает второе место, отставая на три очка
от «Спартака». Подопечные Рашида Рахимова идут на третьем месте с 24 очками.
Мак провел за «Зенит» девять матчей в РФПЛ и забил в них четыре гола.
Матч
Голы
Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)
Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)
Предупреждения:
Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87
Удаления:
нет - Нету, 90
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция