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Роберт Мак: Рад, что забил «Тереку», но лучше бы «Зенит» победил и не отстал от «Спартака»

Источник:  Официальный сайт Роберта МакаКомментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о поражении в матче 13-го тура РФПЛ против «Терека» со счетом 1:2.

- Мы отлично начали, завладели инициативой, но из-за нашей невнимательности в обороне «Тереку» удалось забить два гола. После перерыва мы должны были вернуться в игру, имели для этого шансы, но не смогли их использовать. Я рад, что забил гол, но лучше было, если бы «Зенит» выиграл и не отстал на три очка от «Спартака», - приводит слова Мака его официальный сайт.

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» (1:2). У петербуржцев отличился Мак, за грозненцев дубль оформил Беким Балай. После этого матча команда Мирчи Луческу с 28 очками занимает второе место, отставая на три очка от «Спартака». Подопечные Рашида Рахимова идут на третьем месте с 24 очками.

Мак провел за «Зенит» девять матчей в РФПЛ и забил в них четыре гола.

Матч

Терек - Зенит - 2:1 (2:1)

Голы

Мак 10 (0:1). Балай 34 (1:1). Балай 38 (2:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Кузяев, Мохаммади, Роши, Грозав (Адилсон, 72), Пирис, Балай (Мбенг, 82), Митришев (Мирзов, 82)

Зенит: Кержаков М., Нету, Анюков, Кришито, Жирков (Чернов, 66), Жулиано, Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 73)

Предупреждения:

Роши, 42; Уциев, 53; Кузяев, 68 - Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87

Удаления:

нет - Нету, 90

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

06 ноября 17:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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