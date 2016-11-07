Роберт Мак: Рад, что забил «Тереку», но лучше бы «Зенит» победил и не отстал от «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о поражении в матче 13-го тура РФПЛ против «Терека» со счетом 1:2.

- Мы отлично начали, завладели инициативой, но из-за нашей невнимательности в обороне «Тереку» удалось забить два гола. После перерыва мы должны были вернуться в игру, имели для этого шансы, но не смогли их использовать. Я рад, что забил гол, но лучше было, если бы «Зенит» выиграл и не отстал на три очка от «Спартака», - приводит слова Мака его официальный сайт.

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» (1:2). У петербуржцев отличился Мак, за грозненцев дубль оформил Беким Балай. После этого матча команда Мирчи Луческу с 28 очками занимает второе место, отставая на три очка от «Спартака». Подопечные Рашида Рахимова идут на третьем месте с 24 очками.

Мак провел за «Зенит» девять матчей в РФПЛ и забил в них четыре гола.