Джокович и Маррэй сыграют в разных группах на Итоговом чемпионате ATP
Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP-2016.
Группа Джона Макинроя: Энди Маррей (Великобритания, 1), Стэн Вавринка (Швейцария, 3), Кей Нисикори (Япония, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7).
Группа Ивана Лендла: Новак Джокович (Сербия, 2), Милош Раонич (Канада, 4), Гаэль Монфис (Франция, 6), Доминик Тим (Австрия, 8).
В воскресенье в первом туре на турнире сыграют Джокович — Тим, Монфис — Раонич, а в понедельник: Вавринка — Нисикори, Маррей — Чилич.
Итоговый чемпионат ATP пройдет в столице Великобритании с 13 по 20 ноября.
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