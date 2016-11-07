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Валерий Масалитин: Фалькао тяжело вернуться на прежний уровень

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о нападающем «Монако» Радамеле Фалькао.

– По себе скажу. Когда рвутся крестообразные связки, теряется скорость. У него они рвались два раза. Он практически год только лечился. Что такое пропустить год? Очень тяжело вернуться на прежний уровень. Здоровье не позволяет. Одно дело, когда тебе 18-20 лет, а другое дело, когда ты уже в возрасте.

В «Порту» он был лучшим форвардом. После травмы его как будто подменили. Я по себе знаю, что пропадает скорость, реакция, резкость. Все, к чему ты привык и вернуться очень тяжело, - сказал Масалитин.

Напомним, что в матче с ЦСКА Фалькао забил два года, а до этого в Лиге чемпионов отличался шесть лет назад.

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