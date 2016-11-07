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Агент Мозгова: Матч с «Финиксом» пока лучший для Тимы в сезоне

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – об игре Тимофея в двух домашних матчах.  

- Мозгов по-прежнему выходит в старте?

- Да, но независимо ни от чего, в четвертой четверти Тима не играет. В игре с «Финиксом» в четвертом периоде не играл еще один баскетболист стартовой пятерки Луол Денг. «Лейкерс» заканчивали матч пятеркой, состоящей из своих молодых звезд. Как мне кажется, в клубе принят стратегический план по обеспечению роста молодежи. И этот план заключается в том, чтобы не просто дать им поиграть, а дать им наошибаться, дать почувствовать, что такое концовки. Это очень нетипично.

- Если подытожить игру Тимофея в двух матчах…

- Матч с «Финиксом» был пока лучшим в нынешнем сезоне. В третьей четверти, когда у команды не получалась игра в нападении, он набрал подряд несколько очков, отдал отличную передачу. Плюс ставил заслоны, собирал щит. В общем, на мой взгляд, Тима был лучшим в составе «Лейкерс» в этой игре.

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