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Фредди Роуч: Думаю, повторный бой Пакьяо – Мэйвезер состоится

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Тренер знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что его подопечный проведет еще один поединок с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим.

- Я думаю, что этот бой состоится. В этом действительно есть смысл, поэтому я думаю, что они могут сделать это. Я знаю, что Мэнни способен драться лучше, поэтому был немного расстроен исходом их первого поединка. Я бы хотел, чтобы у его была возможность реваншироваться, - заявил Роуч.

Напомним, в мае 2015 года Мэйвезер в Лас-Вегасе победил Пакьяо единогласным решением судей.

Осенью того же года Флойд объявил о завершении спортивной карьеры после победы над Андре Берто.

В минувший уик-энд Мэнни Пакьяо нанес поражение мексиканцу Джесси Варгасу и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO.

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