Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ибрагимович извинился за то, что пропустит матч с «Арсеналом»

Источник:  Goal.comКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принес извинения болельщикам за то, что из-за перебора желтых карточек он не сможет принять участия в ключевой встрече 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Игра пройдет в Манчестере 19 ноября.

«Извиняюсь за то, что пропущу следующую игру. Это матч, в котором я действительно хотел бы участвовать. Но я верю своим партнерам, верю в нашу команду. Знаю, что она хорошо покажет себя и без меня», - цитирует шведа Goal.

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает шестое место, «Арсенал» с 24 баллами идет четвертым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марио Балотелли: Сахо нужно уходить из «Ливерпуля», зову его в «Ниццу»Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, как предлагает защитнику Мамаду Сахо покинуть «Ливерпуль» и стать его одноклубником.Эмре Джан: В «Манчестер Юнайтед» проявляют неуважение к ШвайнштайгеруПолузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан считает, что в «Манчестер Юнайтед» неуважительно относятся к его соотечественнику Бастиану Швайнштайгеру.Тони Пулис: Филлипс мог забивать «Лестеру» гораздо большеГлавный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис после победы над «Лестером» (2:1) высказался о результативности полузащитника Мэтта Филлипса и возможном усилении команды.Клаудио Раньери: Я расстроен тем, что мы прервали домашнюю сериюГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» (1:2) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр».«Манчестер Юнайтед»: без Моуринью – лучше. Обзор 13-го тура АПЛ«Манчестер Юнайтед»: без Моуринью – лучше. Обзор 13-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, случившихся в 13-м туре чемпионата Англии.Вальтер Мадзарри: Можно проиграть на «Энфилде», но не так, как мыГлавный тренер «Уотфорда» Вальтер Мадзарри подвел итоги поражения от «Ливерпуля» (1:6) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд».Юрген Клопп: Пока нам нечего праздновать, в «Ливерпуле» ты просто обязан играть хорошоГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч 11-го тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:1) на стадионе «Энфилд».Златан Ибрагимович: Думал, я один забил 25 тысяч голов в чемпионате АнглииФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал свой первый гол в ворота «Суонси», который стал 25000-м в истории АПЛ.«Бавария» и «Тоттенхэм» поборются за ИскоПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон может продолжить карьеру в чемпионате Германии.25-тысячный гол Ибры, два очка Анисимова и порваное веко ван Перси. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра понедельника.Жозе Моуринью: Чтобы начать конкурировать «Манчестер Юнайтед» должен играть на пределе своих возможностейГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, чего не хватает его команде в нынешнем сезоне.Фабрегас не намерен покидать «Челси» и готов бороться за место в основеТренерский штаб и руководство «Челси» приняли решение расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом. Об этом сообщает издание Daily Mail.Ибрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛИбрагимович забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оформил дубль в матче 11-го тура против «Суонси» (3:1), тем самым забил 400-й гол в карьере и 25-тысячный в истории АПЛ.Гари Линекер: Если «Лестер» защитит титул чемпиона, то я проведу эфир голым, стоя на головеЭкс-нападающий сборной Англии, ныне ведущий программы «Матч дня» на ВВС Гари Линекер заявил, что проведет свою первую передачу в следующем сезоне голым, если «Лестер» защитит титул чемпиона Англии.Арсен Венгер: Возможно, результат матча с «Тоттенхэмом» справедливыйГлавный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:1).Ибрагимович пропустит матч с «Арсеналом» из-за дисквалификацииФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович получил желтую карточку в матче 11-го тура премьер-лиги с «Суонси».АПЛ. 11-й тур. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата Англии.«Лестер» дома уступил «Вест Бромвичу»Матч 12-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Бромвичем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вест Бромвича».Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси»«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».«Халл» обыграл «Саутгемптон»Матч 11-го тура чемпионата Англии между «Халлом» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Халла».

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимовичвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение