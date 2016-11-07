Ибрагимович извинился за то, что пропустит матч с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович принес извинения болельщикам за то, что из-за перебора желтых карточек он не сможет принять участия в ключевой встрече 12-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

Игра пройдет в Манчестере 19 ноября.

«Извиняюсь за то, что пропущу следующую игру. Это матч, в котором я действительно хотел бы участвовать. Но я верю своим партнерам, верю в нашу команду. Знаю, что она хорошо покажет себя и без меня», - цитирует шведа Goal.

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками занимает шестое место, «Арсенал» с 24 баллами идет четвертым.