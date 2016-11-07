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Алексей Урманов: Никто не бросает Липницкую в этой сложной ситуации

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов уверен, что его подопечная справится с тяжелой ситуацией, в которой она оказалась после инцидента на московском этапе серии Гран-при.

Напомним, Липницкой пришлось прервать выступление в произвольной программе из-за травмы.

«Настроение сейчас не самое хорошее, но это понятно и объяснимо. Мы постоянно на связи, все под контролем, ее никто не бросает в этой сложной ситуации», - цитирует Урманова ТАСС.

«Завтра ей надо сдать анализы на биохимию, а дальше будет понятно, как двигаться дальше. Есть ситуация, и в ней надо разобраться. Я уверен, что сообща мы со всем справимся», - добавил специалист.

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