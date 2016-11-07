Андрей Пятницкий: По сравнению со «Спартаком» ЦСКА и «Зенит» очень слабы
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий считает красно-белых главными претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне.
- Игра «Спартака» не гарантирует команде чемпионства. Но надо понимать, что соперники по сравнению со «Спартаком» очень слабы. Тот же ЦСКА, тот же «Зенит» не показывают той игры, которую можно противопоставить и конкурировать со «Спартаком». Я спартаковец, но дело в том, что конкуренты не демонстрируют той игры, которая, возможно, поможет им бороться за чемпионское звание.
Парадокс: не могу сказать, что «Спартак» в чем-то прибавил. Я могу лишь констатировать, что конкуренты на самое высокое звание очень слабы. Это касается ЦСКА и «Зенита», - заявил Пятницкий.
После 13 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на три очка.
20 ноября «Спартак» на своем поле сыграет с пермским «Амкаром».