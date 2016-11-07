Анонсированы два сезона ESL Pro League в 2017 году
Анонсированы подробности новых сезонов ESL Pro League в 2017 году.
Первый сезон пройдет с 7 февраля по 18 мая. LAN-финал состоится в городе в Даллас в театре «Веризон» в первые выходные июня. Второй сезон пройдет с августа по ноябрь. LAN-финал запланирован на декабрь.
Призовой фонд каждого сезона составит 1 млн долларов.
Напомним, что Cloud9 стала чемпионом ESL Pro League Season 4. Команда заработала 200 000 долларов.
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