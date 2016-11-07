Анонсированы два сезона ESL Pro League в 2017 году

читайте также

Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret Ли «FoREV» Санг Дон покинул состав Team Secret по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт команды.

В команде Na`Vi по Dota 2 остались Dendi и GeneRaL Организация Natus Vincere объявила об изменениях в составе команды по Dota 2.

Team Faceless квалифицировалась на Dota Pit S5 Команда Team Faceless выиграла азиатскую квалификацию к пятому сезону Dota Pit League.

На eSPORTconf Russia выступит продюсер киберспортивного отдела Mail.ru В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Анастасия Бабкина – старший продюсер отдела киберспорта компании Mail.ru.

Team NP стала победителем американской квалификации к ESL One Genting Команда Team NP выиграла американскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Gambit стала чемпионом Acer Predator Masters Season 3 Команда Gambit выиграла турнир Acer Predator Masters Season 3 по Counter-Strike: Global Offensive.

Virtus.Pro пробилась на LAN-финал ESL One Genting Российский коллектив Virtus.Pro выиграл европейскую квалификацию на турнир ESL One Genting по Dota 2.

GODSENT выиграла European Minor Championship Шведский коллектив GODSENT стал чемпионом турнира PGL Regional Minor Championship Europe по Counter-Strike: Global Offensive.

Бён «ByuN» Хён Ву стал чемпионом мира по StarCraft 2 Кореейский игрок Бён «ByuN» Хён Ву стал победителем WCS Global Finals 2016.

Team Ballistix стала победителем осеннего чемпионата мира по Heroes of the Storm Корейская команда Team Ballistix выиграла Heroes of the Storm Fall Global Championship 2016.

Как русский парень стал чемпионом мира по Hearthstone В эти выходные в рамках международной выставки Blizzcon 2016 проходил финал чемпионата мира по Hearthstone.

Павел «Pavel» Бельтюков стал чемпионом мира по Hearthstone Российский игрок команды Millenium Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем Hearthstone World Championship.

Сборная России проиграла Южной Кореи в финале чемпионата мира по Overwatch Команда сборной России уступила представителям Южной Кореи в финале Overwatch World Cup.

Gambit вышла в финал Acer Predator Masters Season 3 Команда Gambit вышла в финал турнира Acer Predator Masters Season 3 по CS:GO.

Virtus.Pro вышла плей-офф турнира ELEAGUE по CS:GO Польский коллектив Virtus.Pro вышел в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Season 2 по Counter-Strike: Global Offensive.

Сборная России пробилась в финал чемпионата мира по Overwatch Команда сборной России по Overwatch вышла в финал Overwatch World Cup.

Что известно о новом дополнении для Hearthstone – «Злачный город Прибамбасск» Компания Blizzard Entertainment анонсировала новое приключение для онлайн-карточной игры Hearthstone.

Epsilon eSports не выплатила игрокам месячную зарплату Организация Epsilon eSports не выплатила игрокам команды по League of Legends месячную заработную плату.

Что покажут на BlizzCon 2016 Cегодня стартует ежегодная выставка, на которой фанаты игр по традиции ждут откровений от небезызвестной студии Blizzard.