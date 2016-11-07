Член комитета РФС по этике: Представьте, что бы ответил Знарок на вопрос, который задали Евдокимову

Член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал ситуацию, которая произошла в Краснодаре после матча местного клуба с «Оренбургом» (3:3).

Как уже писал «Советский спорт», один из корреспондентов спросил главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова, не стыдно ли ему за цирк, который команда устроила в конце матча и тянула время. Евдокимов ответил цензурно, что не стыдно, а покидая зал, вступил в перепалку, используя матерные выражения.

- Считаю, этот вопрос заслуживает внимания комитета по этике, - сказал Андрей Созин корреспонденту «Советского спорта». - Пригласил бы и пресс-атташе «Краснодара». Потому что его аплодисменты задавшему вопрос заслуживают отдельного внимания. Естественно, ругаться матом тренер не должен был. Но это была провокация. Первый год команда в РФПЛ, сыграла с одним из лидеров вничью 3:3 - и тут же тренера спрашивают про цирк. Понятно, что это маленькие хитрости – в таком тоне спрашивать. Но представьте, что бы ответил на такой вопрос Олег Знарок.

Также Созин отметил, что у комитета по этике по-прежнему нет руководителя. И когда он появится – не известно. Напомним, что рассмотреть какой-либо вопрос комитет может только после обращения президента РФС.