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Константин Цзю стал отцом в пятый раз

Источник:  Лента.РуКомментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю в пятый раз стал отцом.

Жена Константина родила девочку, которую назвали Викторией, сообщает «Лента.ру». Для супругов она стала вторым общим ребенком, пара также воспитывает сына Владимира.

Отметим, что у Цзю есть еще трое детей от предыдущего брака — сыновья Тимофей и Никита, а также дочь Анастасия.

17 декабря в Сиднее 21-летний Тимофей Цзю проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге. 

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