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Игрокам «Луча-Энергии» предложено добираться в Воронеж на игру с «Факелом» за свой счет

Источник:  OnedivisionКомментарии

Руководство «Луча-Энергии» предложило футболистам команды самим оплатить выезд в Воронеж на матч 21-го тура первенства ФНЛ.

«Со слов игроков команды, футболисты прилетели в Москву, но руководство клуба из-за финансовых трудностей, не смогло организовать автобус для дальнейшей поездки в Воронеж. Футболистам было предложено питаться и добираться в столицу Черноземья за свой счет.

Кроме того, обещанные руководством клуба выплаты, в настоящий момент ничем не подтверждаются. Футболисты «Луча» так и не получили ни одной задолженности по премиальным за сезоны 15/16 и 16/17 годов, а по зарплате за последние 2,5 месяца. Более того, на базе клуба отменено питание, и футболисты питаются за свой счет», - говорится в сообщении портала Onedivision.ru.

Матч «Факел» - «Луч-Энергия» должен состояться 9 ноября.

В данный момент дальневосточники занимают девятую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ. Напомним, в текущем сезоне уже возникала угроза снятия команды с чемпионата из-за финансовых проблем.

Матч

Факел - Луч-Энергия

Место и дата

09 ноября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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